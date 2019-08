Ostfildern (pol)Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall am Dienstagabend erlitten. Ein 50-Jähriger war laut der Polizei kurz vor 19.30 Uhr mit einem Ford C-Max auf der Breslauer Straße von der Pliensauvorstadt herkommend in Richtung Scharnhauser Park unterwegs. An der Kreuzung mit der Robert-Koch-Straße musste er an einer auf Rot schaltenden Ampel anhalten. Ein nachfolgender 47 Jahre alter Lenker eines Tesla erkannte dies zu spät und fuhr ungebremst auf. Der 50-Jährige musste im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 18.000 Euro.