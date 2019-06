Ostfildern-Kemnat (pol)Zu einer Schlägerei unter zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft mussten mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei und der Rettungsdienst am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr in die Friedrichstraße ausrücken. Zwei 37 und 38 Jahre alte Männer waren dort in Streit geraten, der schließlich in Handgreiflichkeiten mündete. Während der Ältere nur leichte Verletzungen davontrug, musste der Jüngere zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er zur Beobachtung stationär aufgenommen. Gegen beide Beschuldigte ermittelt das Polizeirevier Filderstadt nun wegen Körperverletzung.