Kemnat (pol)Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 70-Jährige, die am Dienstagmittag in der Heumadener Straße mit ihrem Suzuki einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Seniorin war gegen 13.40 Uhr auf der Heumadener Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen zu weit nach rechts kam. Dort knallte sie in einen geparkten VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Suzuki um 180 Grad und touchierte

noch einen vor dem Golf geparkten Ford Escort, bevor er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Suzuki und der VW Golf waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt knapp 13.000 Euro

geschätzt.