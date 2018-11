Anzeige

Ostfildern (pol)In Ostfildern ist über die vergangenen Tage in ein Wochenendhaus eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, gelangte der bislang unbekannte Täter zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr, über einen niedergedrückten Maschendrahtzaun auf das Gartengrundstück. An dem Schuppen schlug er ein Fenster ein. In das Wochenendhaus drang er gewaltsam über die Tür ein und durchsuchte mehrere Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach wurden ein Essbesteck, mehrere Flaschen Alkoholika sowie Softdrinks und ein großer Eimer mit Gartenwerkzeug im Gesamtwert von etwa 600 Euro entwendet. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf zirka 300 Euro.