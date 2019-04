Ostfildern-Kemnat (pol)Zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Dienstagvormittag zu einem Wohnungsbrand in die Reyherstraße in Kemnat ausgerückt. Gegen 10.40 Uhr meldete ein Zeuge nach Angaben der Polizei über Notruf Rauch im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. Durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausgerückt war, wurden alle Bewohner des Gebäudes ins Freie gebracht. Nach der gewaltsamen Öffnung der Wohnungstür stellte sich heraus, dass auf dem eingeschalteten Herd eine Holzschale abgestellt war, die durch die Hitzeentwicklung in Brand geraten war. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Außer an der Wohnungstür und der Holzschale entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden. Verletzt wurde niemand.