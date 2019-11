Ostfildern (pol)Hochwertige Arbeitsmaschinen im Wert von etwa 12.000 Euro sind in der Nacht zum Mittwoch aus drei Fahrzeugen eines Bauunternehmens gestohlen worden. Laut Angaben der Polizei öffneten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19 Uhr bis 5.30 Uhr an den Firmenfahrzeugen in der Rudolf-Diesel-Straße in Nellingen gewaltsam ein Seitenfenster und nahmen 15 HILTI-Maschinen mit. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/341698300 um sachdienliche Hinweise.