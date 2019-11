Ostfildern (pol)Zu einem größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz ist es am Mittwochvormittag nach der Beschädigung einer Gasleitung durch einen Bagger in Ostfildern gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Baggerfahrer im Rahmen von Bauarbeiten, gegen elf Uhr, eine Gasleitung im Nelkenweg beschädigt, woraufhin dieser dann die Feuerwehr verständigte. Vor Ort konnte die Einsatzkräfte der Feuerwehr leichten Gasgeruch wahrnehmen. Die Bewohner der betroffenen Häuser sowie eines Kindergartens wurde aus Sicherheitsgründen kurzzeitig evakuiert. Insgesamt mussten zirka 30 Personen vorsorglich ihre Häuser und Wohnungen kurzzeitig verlassen. Für die Evakuierten bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Mitarbeiter des örtlichen Energieversorgers waren rasch vor Ort und konnten den Schaden schnell beheben, so das bereits kurz nach Beginn der Evakuierungsmaßnahmen Entwarnung gegeben werden konnte. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.