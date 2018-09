Anzeige

Ostfildern (pol)Eine Frau ist am Sonntagmittag einem Einbrecher gefolgt, holte ihn ein und bekam ihr Eigentum zurück. Der Unbekannte war laut der Polizei kurz vor 13 Uhr über eine geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Schönbuchstraße in Ruit eingedrungen. Aus dem Wohnzimmer entwendete er ein Notebook und eine Digitalkamera samt Ladestation.

Durch die Geräusche des Mannes wurde die Hausbesitzerin, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Küche aufhielt, auf den Eindringling aufmerksam. Als sie im Wohnzimmer nachschaute, war der Täter bereits aus dem Haus gegangen und lief durch den Garten davon. Die couragierte Frau nahm daraufhin mit ihrem Fahrrad die Verfolgung auf, konnte ihn nach einigen Metern einholen und zur Herausgabe ihres Eigentums auffordern. Widerstandslos gab der Einbrecher das Diebesgut zurück und flüchtete anschließend in Richtung Lembergweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.

Der Unbekannte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und schlank. Er hat kurze, schwarze Haare und dunkle Augen. Zur Tatzeit trug der Einbrecher ein schwarzes T-Shirt, eine Bermudahose und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 erbeten.