Ostfildern (pol)Noch unklar ist laut Polizeiangaben die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Montagmorgen in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Montluelweg. Gegen 9.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem eine Passantin Rauch aus der Tiefgarage aufsteigen sah. Wie sich herausstellte war ein in der Tiefgarage geparkter VW Tuareg in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 49 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnte das brennende Fahrzeug schnell ablöschen und so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern. Die Bewohner mussten während der Löscharbeiten das Gebäude kurzzeitig verlassen, konnten anschließend aber wieder in ihre Wohnungen. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache an dem fast neuwertigen Fahrzeug dauern an.