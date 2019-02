Anzeige

Ostfildern (pol)Einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Maierwaldstraße löste am Mittwochmorgen ein Brandmelder aus. Laut Polizei meldete gegen 9.40 Uhr ein aufmerksamer Nachbar, dass der Brandmelder Alarm schlage und Rauch aus der Wohnung dringen würde. Weil sich die Inhaber nicht in der Wohnung befanden, öffnete die Feuerwehr die Räume. In der Küche schmorte ein Geschirrtuch auf der eingeschalteten Herdplatte. Ein nennenswerter Schaden ist nicht entstanden.