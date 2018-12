11.12.18: Ein Pkw drohte in Scharnhausen in die Körsch zu stürzen.

11.12.18: Ein Pkw drohte in Scharnhausen in die Körsch zu stürzen. Quelle: SDMG

11.12.18: Ein Pkw drohte in Scharnhausen in die Körsch zu stürzen.

11.12.18: Ein Pkw drohte in Scharnhausen in die Körsch zu stürzen. Quelle: SDMG

Anzeige

Ostfildern (pol)Nach einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen der Wagen eines 57-Jährigen beinahe in die Körsch gerollt, berichtet die Polizei. Der Mann war kurz nach sieben Uhr auf der K 1217 in Richtung Kemnat unterwegs. Offenbar unterschätzte der Fahrer dabei eine lang gezogene Linkskurve und geriet mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts. Am Fahrbahnrand streifte der Pkw zunächst ein Verkehrszeichen und kam schließlich in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Beim Aussteigen vergaß der 57-Jährige jedoch, die Handbremse anzuziehen. Der Wagen setzte sich daraufhin in Bewegung und rollte mehrere Meter einen Hang hinunter.

Erst in der Bepflanzung der Körsch blieb der Wagen hängen. Die Feuerwehr Ostfildern, die mit zwölf Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt war, befreite den Wagen aus seiner misslichen Lage. Das Fahrzeug wurde anschließend abgeschleppt.

Für die Dauer des Einsatzes war die Kreisstraße für zirka eine Stunde voll gesperrt.