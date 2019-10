Ostfildern (pol)Eine Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei einen Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro verursacht. Die 42-Jährige befuhr gegen 16.10 Uhr mit ihrem Auto die Robert-Koch-Straße in Richtung Breslauer Straße. Auf Höhe des Gebäudes Nummer neun kam sie zu weit nach rechts und krachte gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Fahrzeuge nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.