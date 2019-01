Anzeige

Ostfildern-Scharnhauser Park (pol)Eine kurze Unachtsamkeit eines Autofahrers hat am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in der Niemöllerstraße im Scharnhauser Park geführt, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Ein 73 Jahre alter Autofahrer fuhr laut der Polizei gegen 17.20 Uhr auf der Niemöllerstraße ortsauswärts. Kurz vor der Edith-Stein-Straße übersah er eine 16-Jährige, die auf einem Zebrasteifen die Fahrbahn überquerte und erfasste diese mit seinem Auto. Die Jugendliche stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Sie wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.