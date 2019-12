Ostfildern-Nellingen (pol)Unachtsamkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall sein, den ein 78-Jähriger am Sonntagabend in der Esslinger Straße verursacht hat. Der Senior war nach Angaben der Polizei gegen 19.20 Uhr mit seinem VW Passat auf der Esslinger Straße unterwegs, als er aus Unachtsamkeit mit seinem Wagen zu weit nach rechts kam. Dabei streifte er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Audi A8.

Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Fahrzeuge nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass an ihnen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro entstanden sein dürfte. Beide Autos mussten anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden.