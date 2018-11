Anzeige

Ostfildern (pol) Am Mittwochabend ist eine 34-jährige Radfahrerin beim Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt worden. Die Frau war kurz vor 18 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem parallel zur K 1269 verlaufenden Radweg in Richtung Scharnhausen unterwegs. Dabei wurde sie von einem entgegenkommenden, 24 Jahre alten Autofahrer übersehen, der von der Kreisstraße in einen Feldweg abbiegen wollte. Die Radfahrerin stieß, wie die Polizei verlauten ließ, mit dem Auto zusammen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Sowohl das Pedelec als auch der Pkw wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 4.000 Euro.