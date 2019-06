Ostfildern (pol)Zu einem Unfall, der sich am Freitagnachmittag in der Hindenburgstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt unabhängige Zeugen. Eine 62-jährige Mazda-Fahrerin befuhr nach Polizeiangaben gegen 14.25 Uhr in Nellingen die Hindenburgstraße in Richtung Scharnhauser Park. Auf Höhe von Gebäude 55 überholte diese dann einen vor ihr fahren Audi.

Daraufhin kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Audi auch noch einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford streifte. Während der Audi-Fahrer an der Unfallörtlichkeit anhielt, setzte die Mazda-Fahrerin ihre Fahrt nach kurzem Halt fort, meldete sich aber im Nachgang bei der Polizei. Bezüglich des genauen Hergangs des Unfalls, bei dem ein Schaden in Höhe von 7500 Euro entstand, machten die beiden Fahrzeugführer widersprüchliche Angaben. Aus diesem Grund sucht das Polizeirevier Filderstadt Zeugen des Unfallgeschehens und bittet diese sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.