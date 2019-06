02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht.

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht. Quelle: SDMG

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht.

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht. Quelle: SDMG

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht.

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht. Quelle: SDMG

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht.

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht. Quelle: SDMG

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht.

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht. Quelle: SDMG

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht.

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht. Quelle: SDMG

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht.

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht. Quelle: SDMG

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht.

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht. Quelle: SDMG

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht.

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht. Quelle: SDMG

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht.

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht. Quelle: SDMG

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht.

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht. Quelle: SDMG

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht.

02.06.2019 Bei einem schweren Unfall in Ostfildern ist ein Motorrad nach einer Kollision mit einem Auto in ein Schaufenster gekracht. Quelle: SDMG

Ostfildern-Nellingen (red)Am Sonntagnachmittag kam es in der in der Hindenburgstraße in Ostfildern zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer kam dort laut Zeugen ins Schleudern. In der Folge prallte er gegen mehrere parkende Fahrzeuge und ein entgegenkommendes Motorrad. Das Motorrad prallte daraufhin gegen die Scheibe eines Geschäfts. Der Motorradfahrer wurde ersten Erkenntnissen zufolge verletzt. Die Feuerwehr Ostfildern verschloss die beschädigte Scheibe. Neben dem Motorrad wurden bei dem Unfall vier Autos beschädigt.