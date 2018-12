Anzeige

Ostfildern (pol)Auf den Inhalt zweier Spielautomaten hatte es ein Einbrecher abgesehen, der am Montag in eine Shisha-Bar in der Wilhelmstraße in Nellingen eingedrungen ist. Zwischen 1 Uhr und 17 Uhr hebelte der Unbekannte nach Polizeiangaben ein Toilettenfenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren öffnete er auf die gleiche Art und Weise die Automaten und machte sich mit dem darin befindlichen Bargeld aus dem Staub. Wie hoch die Beute ausgefallen ist, ist noch unbekannt. Allein der Schaden am Fenster und den Automaten beläuft sich jedoch auf ungefähr 2.000 Euro.