Ostfildern (pol)Mit über 100 Kilometern pro Stunde ist ein 38-jähriger Esslinger laut der Polizei am Sonntagmorgen auf der L 1202 im Bereich der neu umgebauten Kreuzung zur L 1200 gemessen worden. Ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg sind die Konsequenz. Aufgrund der Häufung der Verkehrsunfälle in dem Bereich, in dem die zwei Fahrspuren nach der Kreuzung auf eine Fahrspur verengt werden, haben Beamte des Polizeireviers Filderstadt den auf 50 Kilometer pro Stunde beschränkten Streckenabschnitt mittels Laserhandmessgerät überwacht. Während sich der Großteil der Autofahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielt, wurden zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr dennoch insgesamt 15 Fahrzeuge mit überhöhter Gechwindigkeit gemessen. Zwei Autos überholten zudem auf der Sperrfläche. Gegen alle beanstandeten Autofahrer wurden Bußgeldanzeigen gefertigt. Die Kontrollen werden fortgesetzt.