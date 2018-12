Anzeige

Ostfildern (pol)Eine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagmorgen in Ostfildern zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro geführt. Ein 52-Jähriger befuhr laut der Polizei mit einem Skoda Fabia gegen 7.15 Uhr die L1202 vom Körschtalviadukt herkommend in Richtung Neuhausen. Etwa 100 Meter nach der Brücke fuhr er ins Heck des Hyundai eines 31 Jahre alten Mannes. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt.