Anzeige

Baltmannsweiler (pol)Den gesamten Opferstock samt Inhalt hat ein bislang unbekannter Täter im Laufe des Samstags aus der katholischen Kirche in Baltmannsweiler gestohlen. Wie die Polizei berichtete, drang der unbekannte in der Zeit zwischen acht Uhr und 18 Uhr in das unverschlossene Gotteshaus in der Waldstraße ein und riss den an einer Säule befestigten, metallenen Opferstock ab. Wieviel Geld sich in dem dunkelgrauen Gefäß befand, ist bislang unklar. Die Tat wurde am Montagmorgen beim Polizeiposten Plochingen angezeigt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07153-3070 erbeten.