Leinfelden-Echterdingen (pol) - Um an ein paar Geldmünzen zu gelangen, hat ein unbekannter Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes den Opferstock einer Kirche im Dornbuschweg in Leinfelden aufgebrochen. Am Sonntagabend wurde laut Polizei der aufgebrochene Opferstock in dem Gotteshaus festgestellt. Der Täter hatte offenbar im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, das Schloss des Opferstocks mit einem Schraubendreher aufgehebelt und die darin befindlichen Münzen entwendet. Der angerichtete Schaden übersteigt den Wert des Diebsgutes allerdings bei Weitem.

