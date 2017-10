Anzeige

Esslingen (pol) - Am Samstagabend ist es in der Hegensberger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen, bei dem sich der Radfahrer leichte Verletzungen zuzog.

Gegen 19.50 Uhr fuhr der 29-jährige Autofahrer, nach Angaben der Polizei, auf der Hegensberger Straße in Richtung Esslinger Straße und wollte über den Gehweg auf seinen eigenen Stellpatz abbiegen.

Als er sich mit der Fahrzeugfront seines Autos bereits auf dem Gehweg befand, kam es zur Kollision mit einem 43-jährigen Trekkingrad-Fahrer, der ohne Beleuchtung den nicht für Radfahrer freigegebenen Gehweg in Richtung Schorndorfer Straße befuhr.

In der Folge stürzte der 43-Jährige und erlitt Verletzungen an Kopf und Schulter, so dass er zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht wurde. Außerdem konnte bei ihm im Verlauf der Unfallaufnahme alkoholische Beeinflussung festgestellt werden, was die Entnahme einer Blutprobe zur Folge hatte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 4.100 Euro.