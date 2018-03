Anzeige

Nürtingen (pol) Am Samstagmorgen, kurz nach 10.00 Uhr, stellte eine 51-jährige Frau ihren Wagen auf einer Gefällstrecke Am Lerchenberg ab, ohne einen Gang einzulegen oder die Handbremse zu betätigen. Ihr Fahrzeug machte sich daraufhin selbständig und rollte rückwärts den Hang hinunter. Erst nachdem der Skoda zwei weitere ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Autos gerammt hatte, kam er nach etwa 50 Metern zum Stillstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zwei der Fahrzeuge waren jedoch so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.