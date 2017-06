Esslingen (pol) - Eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und mehrere hundert Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr an der Einmündung der Talstraße in die Stettener Straße ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, war eine 33-jährige Esslingerin mit einem Kleinkraftrad-Roller auf der Talstraße in Richtung Stettener Straße unterwegs. Wegen eines Fahrfehlers geriet sie kurz nach dem Abbiegen gegen den Bordstein, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte samt ihrem 35-jährigen Sozius auf die Fahrbahn. Hierbei wurde sie so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ihr Mitfahrer wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 33-Jährige gar keinen Führerschein für den Roller hatte und der Sozius der Besitzer des Rollers war. Auf beide kommen jetzt entsprechende Strafverfahren zu.