Anzeige

Kirchheim (pol)Ein Unfallverursacher ist am Donnerstagnachmittag zunächst davongelaufen, hat sich dann aber bei der Polizei gestellt. Der 36-Jährige war laut der Polizei um 17.10 Uhr in Richtung Ötlingen unterwegs. Auf Höhe eines Supermarkts passte er kurz nicht auf und fuhr gegen den vor ihm abbremsenden Wagen eines 50 Jahre alten Mannes. Dessen Fahrzeug wurde noch gegen das Fahrzeug einer 59-Jährigen geschoben. Der Unfallverursacher lief zunächst davon und ließ seinen beschädigten Wagen an der Unfallstelle stehen. Eine gute Stunde später erschien er auf dem Polizeirevier Kirchheim. Es stellte sich heraus, dass der 36-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist und sein Wagen nicht versichert war. Der Schaden an den drei Fahrzeugen beträgt etwa 8000 Euro.