Köngen (pol) - Erheblich betrunken ist laut Polizei ein 24-jähriger Köngener gewesen, der am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr versucht hatte, mit einem BMW rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Benzgrabenstraße einzufahren. Dabei prallte er zunächst gegen einen Motorroller und schleifte diesen mehrere Meter weit mit, bis er in der Benzgrabenstraße gegen einen geparkten Smart krachte. Hierbei wurde er leicht verletzt, ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige deutlich alkoholisiert war. Eine Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über 2,5 Promille. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass er unter dem Einfluss illegaler Drogen stand. Er musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden: Er hatte noch nie einen besessen.

