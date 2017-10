Anzeige

Esslingen (pol) - Sonntagnacht um 2 Uhr hat nach Angaben der Polizei ein Autofahrer mit seinem Peugeot einen Fußgänger angefahren. Der 36-jährige bog von der Plochinger Straße links in die Schorndorfer Straße ab, wobei er den 30-jährigen Fußgänger übersah, der die Straße überquerte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass beide Männer unter Alkoholeinfluss standen. Zudem gaben beide an, dass die für sie geltende Ampel Grünlicht zeigte. Die Polizisten ordneten bei Autofahrer eine Blutentnahme an und behielten seinen Führerschein ein. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.