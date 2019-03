Kirchheim (pol)Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Ötlingen von der Sonne geblendet worden und hat einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht.

Der 74-Jährige befuhr mit seinem VW gegen 8.20 die Straße In der Warth, als er - nach Angaben der Polizei - aufgrund der Sonnenblendung zu weit nach links kam und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota stieß. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.