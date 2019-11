Ötlingen (pol)In ein Wohnhaus in der Schillerstraße ist am Mittwoch in der Zeit zwischen 14.05 Uhr und 20.10 Uhr, eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen, wo er anschließend sämtliche Schränke nach Wertgegenständen durchsuchte. Ob der Einbrecher außer Schmuck noch weiteres Diebesgut mitgehen ließ ist bislang nicht bekannt. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort.