Bissingen/Teck (pol) Zwei Verletzte und Schaden in Höhe von 33.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag, gegen 12.15 Uhr, in der Ochsenwanger Steige ereignet hat.

Ein 36-jähriger Fahrer fuhr die Steige abwärts, wie die Polizei berichtet. An der Abzweigung nach Bissingen bemerkte er zu spät, dass vor ihm ein Mercedes mit gesetztem Blinker angehalten hatte, um vor dem Linksabbiegen in Richtung Bissingen den Gegenverkehr passieren zu lassen.

Nach einem Ausweichversuch prallte der Wagen zunächst links versetzt ins Heck eines Mercedes. Danach kollidierte er noch frontal mit einem entgegenkommenden VW einer 48-Jährigen. Während diese bei dem Aufprall nach derzeitigen Erkenntnissen nur leicht verletzt wurde, musste der Unfallverursacher mit mutmaßlich schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden.

Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war zeitweise komplett gesperrt, gegen 14 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.