Esslingen (pol)In ein Wohnhaus in Oberesslingen ist in der Zeit zwischen dem 23. Dezember letzten Jahres und dem 8. Januar eingebrochen worden. Laut Polizei gelangte der Einbrecher über eine Leiter an der Gebäuderückseite an ein höher gelegenes Fenster, das vermutlich nicht richtig geschlossen war. Über dieses konnte er ins Innere einsteigen, wo er sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlte. Der Unbekannte nahm zwei Laptops, mehrere Uhren sowie verschiedene Elektronikartikel in bislang unbekanntem Wert mit. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker an den Tatort.