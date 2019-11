Oberensingen (pol)Weil er das Essen anbrennen ließ, hat die Polizei einen 52-Jährigen festgenommen, der mittels Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Zu einem Einsatz für Polizei und Feuerwehr kam es am Samstagmittag gegen 14.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Grötzinger Straße in Oberensingen. Ein Anwohner des Gebäudes meldete laut der Polizei über Notruf Rauch und Brandgeruch und einen ausgelösten Heimrauchmelder aus einer Wohnung im Gebäude. In der Wohnung würde niemand auf Klopfen und Klingeln reagieren. Vor Ort bestätigten sich die Angaben des Mitteilers, weshalb die Feuerwehr die Tür zur betreffenden Wohnung öffnete. Anschließend rettete sie den 52-jährigen Bewohner unverletzt aus der stark verrauchten Wohnung. Bei der Überprüfung des Manns stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, weshalb er festgenommen und direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.