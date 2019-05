Oberboihingen (red) Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr fuhr ein Kleinbus auf ein auf der Straße geparktes Auto auf. Dabei verletzte sich der Fahrer des Transporters und musste nach erster notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen ist noch unbekannt.