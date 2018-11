Anzeige

Oberboihingen (pol)In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, ist in ein Einfamilienhaus in der Unterboihinger Straße eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter benutzte eine Leiter, um auf den Balkon im ersten Stock zu gelangen. Von dort aus schlug er das Glas der Balkontür ein und konnte so ins Innere des Gebäudes gelangen. Der Einbrecher durchsuchte mehrere Räume nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung vor Ort. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.