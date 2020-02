Oberboihingen (pol)Zu zwei Leichtverletzten ist es am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw in der Mörikestraße gekommen. Gegen 10.15 Uhr fuhr der 17-jährige Zweiradlenker mit seiner KTM die Mörikestraße stadtauswärts in Richtung Zizishausen. Aus seiner Sicht von rechts bog die vorfahrtsberechtigte, 37-jährige Fordlenkerin aus der Schillerstraße in die Mörikestraße ein. Das Zweirad krachte in die Fahrerseite des Ford Kugas wodurch der KTM-Fahrer auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, welches er glücklicherweise nach ambulanter Behandlung seiner leichten Verletzungen schnell wieder verlassen durfte. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 4.000 Euro.