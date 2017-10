Anzeige

Esslingen (pol) - Ein nackter, nur mit einer Basecap bekleideter Mann hat am Mittwochnachmittag im Nympheaweg für Aufregung gesorgt. Gegen 15.30 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein, in denen von dem Nackten berichtet wurde, der am Neckarufer, im Bereich des Elektrizitätswerkes umherrennen würde. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann, ein polizeibekannter 59-jähriger Esslinger, angetroffen und vorläufig festgenommen werden, wie die Polizei berichtet. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.