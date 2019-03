Denkendorf (pol) Eine kurze Unachtsamkeit ist einem 16-jährigen Leichtkraftradfahrer am Mittwochmorgen auf der Körschtalstraße zum Verhängnis geworden. Der Fahranfänger war mit seiner 125er Yamaha gegen sieben Uhr auf der Körschtalstraße in Richtung Esslingen unterwegs. Zu spät bemerkte er, dass ein vorausfahrender, 30 Jahre alter Skoda-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Weil der Biker zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte er ins Heck des Skoda und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Jugendlichen anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird mit insgesamt etwa 2.000 Euro beziffert.