Nürtingen: Mit Messer zugestochen - Zeugen gesucht

Nürtingen (pol) Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen haben die Fahnder nun auf die Spur von bislang sechs Tatverdächtigen im Alter von 14 bis 19 Jahren geführt, die am Nachmittag des 4. Juli 2019 in der Nürtinger Innenstadt einen 27-Jährigen angegriffen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben sollen. Einer der Tatverdächtigen befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Polizei berichtet..

Den kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge waren sich ein 19-Jähriger und sein späteres 27-jähriges Opfer an dem Donnerstag bereits im Zug nach Nürtingen begegnet. Dabei soll sich der 19-Jährige von einem auf dem T-Shirt des Älteren aufgedruckten Titel eines Liedes einer Musikgruppe provoziert gefühlt haben. Am Nürtinger Bahnhof soll er anschließend seine Freunde verständigt haben, in der Absicht die vermeintliche Provokation nicht mehr weiter hinnehmen zu wollen. In der Straße Am Kührain kam es darauf zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 19-Jährige mit dem Messer zugestochen haben soll. Ein 16-Jähriger soll darüber hinaus das bereits auf dem Boden liegende und schwer verletzte Opfer noch mit Fußtritten traktiert haben.

Nachdem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Stuttgart Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt wurden, durchsuchten die Fahnder mit Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz am Donnerstagmorgen die Wohnungen fünf der Tatverdächtigen in Nürtingen, Oberboihingen und Ludwigsburg und nahmen diese vorläufig fest. Fünf Tatbeteiligte legten Teilgeständnisse ab. Ein 14-jähriger türkischer und zwei 15-jährige deutsche Jugendliche wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt, bis sie sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten müssen.

Der 19-jährige Mazedonier, der das Messer geführt haben soll, wurde noch am Donnerstagmittag der Haftrichterin am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Ein 16-jähriger deutsch-türkischer Staatsangehöriger, der auf das Opfer eingetreten haben soll und ein weiterer 16-jähriger Deutscher, der im Verdacht steht, das Messer zur Verfügung gestellt zu haben, wurden am Freitagmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die Haftbefehle und setzte sie in Vollzug.