Nürtingen (red)Am Samstagabend ist es in der Nürtinger Innenstadt im Bereich der Frickenhäuser Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zwei Personen erlitten laut Polizei Schnittverletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und sperrte den Tatortbereich weiträumig ab.

Am frühen Sonntagmorgen umstellte die Polizei in Nürtingen ein Wohnhaus in der Nähe des Tatorts der Messerstecherei. Das SEK rückte an und stürmte eine Wohnung in dem Gebäude. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten die Umgebung ab. Auch ein Lokal, das sich in dem Gebäude befindet, wurde geraeumt. Nach bisherigen Informationen ist nichts über eine Festnahme bekannt. Vermutlich hat der grosse Polizeieinsatz mit dem Vorfall vom Vorabend zu tun.