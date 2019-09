Nürtingen (pol)Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag an der Kreuzung Rümelinstraße und Kirchheimer Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war eine 67-Jährige gegen 13.40 Uhr mit ihrem Toyota Aygo auf der Rümelinstraße in Richtung Tiefenbach unterwegs. An der Kreuzung zur Kirchheimer Straße ordnete sie sich nach links ein um anschließend in Richtung Kirchheim abzubiegen. Dabei kam sie jedoch zu weit über die Fahrstreifenbegrenzung. Ein 16-Jähriger, der mit seiner Honda auf der Kirchheimer Straße von Reudern herkommend heranfuhr und nach rechts in die Rümelinstraße einbiegen wollte, kam dabei ebenfalls zu weit nach links. Beim Versuch durch Bremsen und Gegenlenken eine Kollision mit dem Toyota zu vermeiden, stürzte der Biker und krachte mit seiner Maschine in das Auto. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung in die Klinik. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Insbesondere wird eine Frau gesucht, die dem gestürzten Motorradfahrer nach dem Unfall aufgeholfen und vor dem Eintreffen der Polizei die Unfallstelle bereits verlassen hatte. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0.