Nürtingen (pol)Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am späten Mittwochabend, dessen Hergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Gegen 21.30 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem BMW die B 313 auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stadtmitte. Auf etwa gleicher Höhe, auf dem linken Fahrstreifen fuhr ein 56 Jahre alter Lenker eines VW Transporters. Beide Männer waren im Kolonnenverkehr unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten die beiden Fahrzeuge im Bereich der Abzweigung der Stuttgarter Straße / Oberensingen miteinander, wobei ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Noch ist unklar, welcher der beiden Fahrer dabei auf die Spur des anderen geraten war. Zeugenhinweise bitte unter 0711/3990-420.