Nürtingen (pol)Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter der Telefonnummer 07022/9224-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag in Zizishausen ereignet hat. Eine 30-Jährige war laut der Polizei um 14 Uhr von der Inselstraße kommend nach rechts in die Oberboihinger Straße abgebogen. Dabei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden Radfahrer, der mit seinem Mountainbike in Richtung Nürtingen unterwegs war. Durch den Aufprall stürzte der Radler zu Boden. Ersten Erkenntnissen nach zog er sich keine Verletzungen zu. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Bislang bestehen widersprüchliche Angaben über die Ampelschaltung.