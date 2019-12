Nürtingen (pol) Unbekannte Einbrecher sind am Mittwochabend in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Nürtingen-Neckarhausen eingebrochen. Laut Angaben der Polizei hebelten die Täter eine Balkontüre auf und entwendeten einen schweren Tresor, in dem etliche Wertsachen aufbewahrt wurden. Die genaue Höhe des Diebesgutes steht bislang noch nicht fest. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten am Tatort die Spuren.