Nürtingen (pol)Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag an der Einmündung der Stuttgarter Straße in die B 313 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Ein 59-Jähriger war gegen 11.15 Uhr mit seinem Lkw Mercedes Atego auf der Stuttgarter Straße unterwegs und wollte an der Ampel nach links auf die B 313 in Richtung Wendlingen einbiegen.

Im Einmündungsbereich kam es, laut Polizeiangaben, zur Kollision mit dem Opel Zafira eines 37-Jährigen, der auf der Bundesstraße von Wendlingen herkommend unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Schaden wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt. Da beide Fahrer angaben, jeweils bei Grün in die Einmündung eingefahren zu sein, hofft das Polizeirevier Nürtingen auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können.

Vor dem Opel soll ein weiteres Fahrzeug und nach dem Opel ein weißer Pkw und ein Lkw die Ampel passiert haben. Insbesondere von deren Fahrern erhoffen sich die Polizeibeamten weitere Erkenntnisse. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/92240.