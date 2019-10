Nürtingen (pol)Nach einem Baustellenfahrzeug, einem weißen 3,5-Tonnen Pritschenwagen, fahndet das Polizeirevier Nürtingen, nachdem dessen Fahrer am Dienstagabend in der Großbettlinger Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Wie die Polizei meldete, war der Fahrer des Baustellen-Lkw gegen 20 Uhr auf der Großbettlinger Straße in Richtung Neckarhausen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er dabei zu weit nach rechts und krachte dort seitlich gegen einen auf Höhe des Gebäudes Nummer drei geparkten Audi TT. Ohne sich um den angerichteten Schaden, der auf mindestens 5.000 Euro beziffert wird, zu kümmern, flüchtete der Fahrer in Richtung Neckarhausen. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug, das zum Unfallzeitpunkt mehrere Betonsäcke auf der Pritsche geladen hatte und auf der rechten Seite, möglicherweise auch im vorderen Bereich des Pritschenaufbaus erkennbar beschädigt sein dürfte. Telefon 07022/9224-0.