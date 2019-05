Nürtingen (pol) Am Samstag kurz vor 24 Uhr sollte der 20 -jährige Fahrer eines schwarzen Audi TT einer Kontrolle unterzogen werden, weil er im Bereich der Alleenstraße / Steinengrabenstraße innerstädtisch einen anderen Wagen überholte, berichtet die Polizei. Anstatt sich der Polizeikontrolle zu stellen beschleunigte er stark und bog an der Einmündung Steinengrabenstraße / Bahnhofstraße trotz Rotlicht zeigender Ampel nach links in die Bahnhofstraße ab. An der Einmündung der Europastraße missachtete er erneut eine rote Ampel und bog nach links in diese ein.

Anschließend fuhr er entgegen der Einbahnstraße auf der Steinenbergstraße und Uhlandstraße, bis er letztlich im Bereich der Einmündung Bahnhofstraße / Steinengrabenstraße gestellt werden konnte.

Das Polizeirevier Nürtingen hat Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 20 -jährigen Audi-Fahrers gefährdet wurden, sich unter Telefon 07022/92240 zu melden.