Anzeige

Nürtingen (pol)Hoher Schaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Samstagabend an der Einmündung der Straße Zementwerk in die Metzinger Straße ereignet hat. Eine 30 Jahre alte VW Golf-Fahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Straße Zementwerk unterwegs und wollte nach links in die Metzinger Straße einbiegen.

Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links, in Richtung Stadtmitte fahrenden, 47-jährigen Fiat-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Beide Autos mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird, laut Polizeiangaben, auf etwa 10.000 Euro geschätzt.