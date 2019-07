Nürtingen (pol)Ein 48-jähriger Rollerfahrer ist am Sonntagabend auf der Kreisstraße 1231 zwischen Großbettlingen und Altdorf gestürzt. Der Mann wollte laut der Polizei mit seiner Vespa von Großbettlingen kommend die erst Abfahrt nach Altdorf nehmen. Aufgrund des Rollsplits auf der Fahrbahn kam er zu Fall, wobei er sich mittelschwer verletzte. Der Verunglückte musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. An seinem Roller war ein Schaden in Höhe von 600 Euro entstanden.