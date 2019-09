Nürtingen (pol)Starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus hat laut Polizei am Sonntagmorgen in der Duttenhoferstraße für Aufregung gesorgt. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte zum Glück rasch Entwarnung geben. In einem der Ölöfen war es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Schaden war nicht entstanden.